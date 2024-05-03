Antalya'da Pakistanlı kadın kanlar içerisinde ölü bulundu

Antalya'da Pakistanlı asıllı bir kadın, yaşadığı evin mutfağında kanlar içerisinde ölü halde bulundu. Boynunda ve kol kısmında bıçak kesileri bulunan kadının birlikte yaşadığı İngilizce öğretmeni oğlu ise gözaltına alındı.