Antalya'da Pakistanlı kadın kanlar içerisinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Antalya'da Pakistanlı kadın kanlar içerisinde ölü bulundu
Antalya'da Pakistanlı asıllı bir kadın, yaşadığı evin mutfağında kanlar içerisinde ölü halde bulundu. Boynunda ve kol kısmında bıçak kesileri bulunan kadının birlikte yaşadığı İngilizce öğretmeni oğlu ise gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi’nde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Pakistan asıllı A. A. Q., eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'nin mutfakta kanlar içerisinde olduğunu gördü.

İhbarın ardından adrese gelen sağlık ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri, kanlar içindeki cesedin üzerinde yaptıkları incelemelerde Ashfaq Ahmad Qureshi'nin boynunda ve kol kısmında bıçak kesileri olduğunu belirledi.

Ekipler, evin mutfağından ve balkon kapısından parmak izleri örnekleri aldı.

Sözlü ifadesini alınan kadının İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenilen oğlu, kelepçelenerek gözaltına alındı.

59 yaşındaki kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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