Antalya'da puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor kendi sahasında ağırladığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

21 dakikada Sam Larsson, sağ kanatta Van de Streek'i gördü. Çaprazdan ceza sahasına giren Streek'in sert vuruşu üstten az farkla auta gitti.

36. dakikada Van de Streek'in pası ile ceza alanı içerisinde topla buluşan Safuri’nin çizgiye kadar inip kestiği ortaya arka direkte Samudio'nun kafa vuruşu, önce direğe ardından Başakşehir savunmasındaki Duarte’ye çarparak oyun alanına geri döndü.

46. dakikada sağ kanattan Van de Streek'in ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun gelişine vuruşunda top auta gitti.

57. dakikada sağ kanattan Kaluzinski'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

60. dakikada Kaluzinki'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında altıpas içinde Bahadır'ın kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.

85. dakikada Yusuf Sarı'nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topu önünde bulan Deniz Türüç'ün plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.