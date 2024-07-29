Antalya’da restoran yangını

Kuzdere Mahallesi'nde dün saat 17.30 civarında bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Antalya Büyükşehir itfaiyesi, Orman İşletme Şefliği ekipleri, Kemer Belediyesi'ne ait su tankerleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler kısa sürede yangına müdahale etti, ancak restoranın duvarlarının elyafla kaplı olması nedeniyle yangın hızla büyüdü. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yakındaki bazı evlerin camları da yangından zarar gördü.

Olay yerine gelen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, işletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangına kısa sürede müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Jandarma ve belediye zabıta ekipleri yangın bölgesine giriş ve çıkışları kapattı.

Olay yerine girmeye çalışan meraklı vatandaşlar jandarma ekiplerine zorluk yaşattı.