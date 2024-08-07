Antalya’da safari aracı ile tur minibüsü çarpıştı

Kaza, Beşkonak Karabük Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Köprülü Kanyon istikametine seyir halindeki Mehmet D.’nin kullandığı 07 GGR 10 plakalı safari aracı, Karabük Mahallesi Cami Sokak okul önünde sola dönüş yaptığı sırada, aynı istikamette ilerleyen Serdar V.’nin kullandığı 07 BPY 570 plakalı tur minibüsü ile çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle safari aracında yolcu olarak bulunan Almanya uyruklu 5 turist yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.