Antalya’da safari aracı ile tur minibüsü çarpıştı

Kaynak: İHA
Antalya’da safari aracı ile tur minibüsü çarpıştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, safari aracı ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 5 Alman turist yaralandı.

Kaza, Beşkonak Karabük Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Köprülü Kanyon istikametine seyir halindeki Mehmet D.’nin kullandığı 07 GGR 10 plakalı safari aracı, Karabük Mahallesi Cami Sokak okul önünde sola dönüş yaptığı sırada, aynı istikamette ilerleyen Serdar V.’nin kullandığı 07 BPY 570 plakalı tur minibüsü ile çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle safari aracında yolcu olarak bulunan Almanya uyruklu 5 turist yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

aw262929-01-001.jpg

aw262929-02-001.jpg

aw262929-03-001.jpg

aw262929-04-001.jpg

aw262929-05-001.jpg

aw262929-06-001.jpg

aw262929-07-001.jpg

aw262929-08-001.jpg

aw262929-09-001.jpg

Son Haberler
Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü Gündem
Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
Ewa Swoboda bir hareketiyle olimpiyatta viral oldu Spor
Ewa Swoboda bir hareketiyle olimpiyatta viral oldu
Mauro Icardi ateşi yaktı. Heyecan yaratan paylaşım Spor
Mauro Icardi ateşi yaktı. Heyecan yaratan paylaşım
Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü Yerel Haberler
Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü
Tapu sahipleri dikkat. Bakanlık 14 gün süre verdi Ekonomi
Tapu sahipleri dikkat. Bakanlık 14 gün süre verdi
Temel kazısında ortaya çıkan Roma dönemine ait mezarlarda kemik parçaları bulundu Gündem
Temel kazısında ortaya çıkan Roma dönemine ait mezarlarda kemik parçaları bulundu
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin kulesi Filyos’a taşınıyor Gündem
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin kulesi Filyos’a taşınıyor