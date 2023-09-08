Antalya'da safari faciası: 1 ölü, 9 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistleri taşıyan safari aracı takla attı. Kazada 1 Polonyalı turist hayatını kaybederken 9 turist yaralandı.

KAYNAK: DHA
Antalya'da safari faciası: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, Antalya - Alanya istikameti D-400 karayolu tünel çıkışında meydan geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen safari aracı, beton mikseri ve otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazanın ardından safari aracı takla atarak sürükledi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ters dönen safari aracında sıkışan 1 turist olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 9 turist ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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