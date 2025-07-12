Antalya'da safran soğanı hasadı başladı

Kaynak: İHA
Antalya'da safran soğanı hasadı başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve kırsalda kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı safran üretimi projesinde önemli bir aşamaya gelindi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Yerelden Kalkınma" vizyonu doğrultusunda Elmalı'da hibe edilen 70 kilogram safran soğanı, bugün bölgedeki üreticiler için gelir kapısı haline geldi. İlk yıllarda çiçeklerinden yararlanılan bitkinin bu yıl toprak altındaki soğanları hasat edilerek yeni üretim sahaları için hazırlandı.

Safran hasadının çalışmaları, Elmalı Çukurelma Mahallesi'nde faaliyet gösteren Toprakana Kadın Kooperatifi'nin üretim sahasında gerçekleştirildi. Tohumla değil yalnızca yumrularla çoğalan safran bitkisinde, sağlıklı soğanlar özenle ayrılarak çoğaltım amacıyla kullanılacak. Böylece Elmalı'da safran üretiminin yaygınlaştırılması ve ulusal ölçekte tanınırlığının artırılması hedefleniyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERE KATMA DEĞER

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, üç yıl önce başlatılan projenin verimli sonuçlar verdiğini belirterek, "Bugün hasadını yaptığımız soğanlar oldukça sağlıklı ve kaliteli görünüyor. Safran, dünyanın en değerli baharatı. Bu sayede kadın girişimcilerimize ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlıyoruz" dedi.

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