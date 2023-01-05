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Antalya’da 345 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya’da düzenlenen operasyonda 345 litre sahte alkol ele geçirildi. 

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:57
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Antalya’da sahte alkol imal eden adrese operasyon: 3 gözaltı

Antalya’da 345 litre sahte içki ele geçirildi
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Antalya’da düzenlenen operasyonda 345 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fatih Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 bin 335 adet sahte içki yapımında kullanılan malzeme, 345 litre sahte alkol, 1 adet etiket sökme ve yapıştırmaya yarayan ısıtıcı makine ve 1 adet alkolmetre ele geçirildi.


(Kaynak: İHA)

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