Antalya’da sanayide yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

Kaynak: DHA

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki bir sanayi sitesi’nde, polyester motor kabini üreten bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, kimyasalların etkisiyle hızla büyüdü ve binayı tamamen sardı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Kırkgöz Sanayi Sitesinde meydana geldi.

Site yerleşkesi içinde 2869 sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Polyester motor kabini üretilen iş yerinde bulunan kimyasalların yanıcı ve patlayıcı özelliği nedeniyle bir anda büyüyen alevler, tüm binayı sardı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler söndürülürken, yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

antalya.jpg

antalya1.jpg

antalya2.jpg

