Antalya'da selden etkilenen 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi

Kaynak: TRT Haber
Antalya'da selden etkilenen 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi
Antalya’da 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen selde hasar gören; Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçeleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edildi.

Antalya’da meydana gelen sel felaketinde bilanço belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının ardından AFAD, selden en çok etkilenen Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerini Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak İlan edildi.

Kepez ilçesinde 1 evin ağır hasar aldığı, 66 binanın ise orta hasarlı olduğu tespit edildi, birçok iş yerinin ise selden hasar aldığı belirlendi.

Aksu ve Serik ilçelerinde 2919 dekar örtü altı tarım alanı afetten etkilenirken hasar tespitinin ve ilgili yönetmeliğin gereği olarak kamu kurumlarının vatandaşlara yardımda bulunacağı belirtildi.

antalya-sel-a-1963889.jpg

antalya-sel-dha.jpg

antalya-sel-aa-2185823.jpg

Son Haberler
Seçim öncesi sakın bu tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar iş başında Gündem
Seçim öncesi sakın bu tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar iş başında
Çin yüksek yörünge internet uydusunu fırlattı Dünya
Çin yüksek yörünge internet uydusunu fırlattı
Trump’ın başkanlık adaylığı başka bahara mı kalacak? Savcı aylar önce işaretini verdi Dünya
Trump’ın başkanlık adaylığı başka bahara mı kalacak? Savcı aylar önce işaretini verdi
Abdülhamit'in torunundan Meclis'e skandal çağrı. Laikliğe karşı çıkılmasını istedi Gündem
Abdülhamit'in torunundan Meclis'e skandal çağrı. Laikliğe karşı çıkılmasını istedi
Zonguldak'ta oluşan sis vatandaşlara zor anlar yaşattı Yerel Haberler
Zonguldak'ta oluşan sis vatandaşlara zor anlar yaşattı
Son dakika... Kars'ta deprem Gündem
Son dakika... Kars'ta deprem
Kaynana gelin kavgasında koca kusurlu bulundu! Kocaya 100 bin TL tazminat cezası verildi Gündem
Kaynana gelin kavgasında koca kusurlu bulundu! Kocaya 100 bin TL tazminat cezası verildi