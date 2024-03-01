Antalya'da selden etkilenen 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi

Antalya’da meydana gelen sel felaketinde bilanço belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının ardından AFAD, selden en çok etkilenen Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerini Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak İlan edildi.

Kepez ilçesinde 1 evin ağır hasar aldığı, 66 binanın ise orta hasarlı olduğu tespit edildi, birçok iş yerinin ise selden hasar aldığı belirlendi.

Aksu ve Serik ilçelerinde 2919 dekar örtü altı tarım alanı afetten etkilenirken hasar tespitinin ve ilgili yönetmeliğin gereği olarak kamu kurumlarının vatandaşlara yardımda bulunacağı belirtildi.