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Antalya’da tır, alev aldı 

Antalya’da seyir halindeki tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 12:58
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Antalya’da seyir halindeki tır, yanmaktan son anda kurtuldu

Antalya’da tır, alev aldı 
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Antalya’da sebze ve meyve yükü almak için yola koyulan tır, alev aldı. Tır sahibi tırın yanmasını gözyaşları içinde izledi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde, Gazi Bulvarı ile Hürriyet Caddesi'ni bağlayan İller Banaksı Kavşağı  üst geçidinde, Oktay Dakar hakimiyetindeki 34 FPP 472 plakalı tırın kupa kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Durumu hemen 112'ye bildiren Dakar, yangına ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ve itfaiye ekipleri, duman yükselen tırda soğutma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarını gözyaşı dökerek izleyen Dakar'ı polis ekipleri teselli etti.


(Kaynak: İHA)

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