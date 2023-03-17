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SGK çalışanlarından iş bırakma eylemi

Antalya'da SGK çalışanlarından eylemi. Büro Memur Sen'e bağlı SGK çalışanları, özlük haklarının iyileştirilmesi için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:39
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Antalya'da SGK çalışanları eylem yaptı

SGK çalışanlarından iş bırakma eylemi
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Antalya'da SGK çalışanları bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Antalya'da SGK il binası önünde bir araya gelen çalışanlar, EYT, 3600 ek gösterge, prim yapılandırma gibi yeni konularla iş yükünün daha da arttığını, buna karşın eksik personelle 7/24 çalıştıklarını ve saatlik net 23 TL mesai ücreti aldıklarını belirterek, 1 günlük iş bıraktı. Eyleme mecbur kaldıklarını belirten Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, "En son EYT, 3600 ek gösterge, prim yapılandırma gibi yeni konularla iş yükü daha da arttı. Buna rağmen eksik personelle 7/24 çalışmamıza rağmen saatlik net 23 TL mesai ücreti alıyoruz. Şimdiye kadar bizim için atılan somut bir adım görmedik. Bizim için de bir torba yasa çıkarmalarını istiyoruz. Bunun için içinde taleplerimizin olduğu bir torbayı kendilerine gönderiyoruz" dedi.

Eyleme, Büro Memur-Sen ve Büro-İş Sendikası katıldı.

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