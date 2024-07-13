Antalya'da sıcaklar bunalttı sahiller doldu taştı

Sıcaklar bunalttı! Sahiller doldu taştı

Antalya'da hava sıcaklığı 30 dereceyi bulurken, yüzde 80'e ulaşan nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı. Sıcak ve yüksek nemden bunalanlar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Turizm kenti Antalya'da bir haftadır yüksek seyreden sıcak hava, hafta sonu itibarıyla 30'lu derecelere kadar geriledi. Sıcaklığın düşük olmasına rağmen yüksek nem nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı kent merkezinde 36, Kepez ilçesinde ise 42 derece olarak kaydedildi. Nem oranı kent genelinde yüzde 80'i geçti.

Deniz suyu sıcaklıklarının 30 derece ölçüldüğü kentte, sıcak ve nemden bunalan tatilciler ve kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı kişiler denizde yüzerek serinlerken, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklıklarının 15 Temmuz'dan itibaren 4-5 derece artacağı öğrenildi.