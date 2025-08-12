Antalya’da şok olay! Eşiyle tartıştı: Parkta tabancayla kendini vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da şok olay! Eşiyle tartıştı: Parkta tabancayla kendini vurdu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde F.B, isimli kişi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından sinirine hakim olamayarak parkta tabancayla kendisini vurdu. Tabanca sesi üzerine olay yerine gelen polis, F.B’yi yaralı buldu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1136 Sokak'taki Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. Parkta tabanca sesi sonrası bir kişinin yaralı olduğunu görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

Sağlık ekibi, Fatih B. adlı yaralıya olay yerinde müdahale etti. Polisin çevrede yaptığı aramada, 1 tabanca ve 1 boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tabanca ve boş kovan, delil torbasına konularak kayıt altına alındı.

Sağ omzundan yaralanan ve sedye ile ambulansa alınan B., ekiplere eşiyle tartıştığını, o yüzden tabancayla kendisine ateş ettiğini ifade etti. Fatih B., tedavisi için hastaneye götürüldü.

Antalya’da şok olay! Eşiyle tartıştı: Parkta tabancayla kendini vurdu

Antalya’da şok olay! Eşiyle tartıştı: Parkta tabancayla kendini vurdu

Antalya’da şok olay! Eşiyle tartıştı: Parkta tabancayla kendini vurdu

Antalya’da şok olay! Eşiyle tartıştı: Parkta tabancayla kendini vurdu

Antalya’da şok olay! Eşiyle tartıştı: Parkta tabancayla kendini vurdu

Son Haberler
Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu!
Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu!
Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
Çatı katında yapılan kaynak yangın çıkarttı!
Çatı katında yapılan kaynak yangın çıkarttı!
Diyarbakır’da "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi
Diyarbakır’da "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi
Doktorların e-imzasını kullanan kamu personeli gözaltına alındı!
Doktorların e-imzasını kullanan kamu personeli gözaltına alındı!