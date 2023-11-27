Antalya'da 'şok' uygulama

Antalya’da gerçekleştirilen ‘şok’ uygulamasında 671 şahıs ve 214 aracı sorgulaması yapıldı.

KAYNAK: İHA
Antalya'da 'şok' uygulama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki 19 noktada ‘şok’ uygulaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak ‘Şok Uygulama’ gerçekleştirdi.

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161 personelin katıldığı uygulamada, 671 şahsın sorgulaması yapılırken, 214 araçta kontrol edildi. 10 araç sürücüsüne idari yaptırım uygulandı, 1 araç trafikten men edildi, 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebliğ yapıldı.

Uygulamada bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

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