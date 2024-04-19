Antalya'da sokak ortasında yılan paniği! Gören sağa sola kaçıştı...

Kaynak: İHA
Antalya'da sokak ortasında yılan paniği! Gören sağa sola kaçıştı...
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde cadde üzerinde bir yılan görüldü. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Balkan Caddesi’nde bulunan Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu yakınlarındaki bir inşaatın çevresinde yılan görüldü.

Görülen yılan, çevredeki vatandaşların ve öğrencilerin korkmasına neden olurken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamaya çalıştıkları sırada yılanın yol kenarında park halinde bulunan motosikletin içine girmesiyle zor anlar yaşadı.

Uzun uğraşlar sonucu girdiği motosikletten çıkarılan yılan, itfaiye ekiplerince güvenli bir şekilde muhafaza altına alınırken, ekiplerin muhafaza altına aldığı yılan, yapılan kontroller sonrası güvenli bir alana götürüldü.

Yılan, doğal yaşam alanına bırakılacak.

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