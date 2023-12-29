Antalya’da son bir haftada bin 110 kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-28 Aralık 2023 tarihleri arasında denetimler uygulandı. Gerçekleştirilen uygulamalarda, 287 bin 650 kişi sorgulandı. Aranma kaydı olduğu tespit edilen bin 110 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 356’sı tutuklandı.

Sorgulanan 201 bin 975 araçtan ise, aranması olduğu tespit edilen 30 araç yakalandı.

Ayrıca gerçekleştirilen denetimlerde, 59 adet tabanca, 33 adet tüfek, 14 adet kurusıkı tabanca, 600 adet fişek, 5 adet kesici alet ele geçirilirken, hırsızlık malzemesi olduğu düşünülen yüksek miktarda nakit Türk Lirası, muhtelif sayıda bisiklet, elektronik eşya, gıda maddesi ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Yakalan şüphelilerden aralarında “Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Hırsızlık Suçları, Dolandırıcılık ve Yağma” suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ve aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 2 bin 370 şüpheliden 356'sı tutuklandı.