Antalya'da tefecilik operasyonu

Kaynak: İHA
Antalya'da tefecilik operasyonu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tefecilik suçu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Manavgat ilçesinde "Tefecilik" suçu kapsamında projeli çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve 4 adet senede el konuldu. Şüphelilerin daha önce işledikleri 2 tefecilik eylemine de karıştıkları tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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