Antalya'da tefecilik operasyonu

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Manavgat ilçesinde "Tefecilik" suçu kapsamında projeli çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve 4 adet senede el konuldu. Şüphelilerin daha önce işledikleri 2 tefecilik eylemine de karıştıkları tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.