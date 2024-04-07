İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Antalya’da 32 yaşındaki işçi, inşaatta çalıştığı esnada ikinci kattan yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı olan Kargıcak Mahallesi’ndeki bir villa inşaatında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, 32 yaşındaki İbrahim Yabancı isimli işçi, inşaatın şantiyesinde çalıştığı sırada 2'nci kattan yere düştü.

Olaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Yabancı’ya yapılan ilk müdahale sırasından işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi. 32 yaşındaki işçinin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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