Antalya’da trafik kazası: 5 yaralı

Antalya’nın Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre, Seydişehir yönünden Akseki yönüne seyir halinde ilerleyen Ali Pişginel idaresindeki 06 DAE 271 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kayalara çarparak savruldu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, trafik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada kamyonet sürücüsü ile Tevfik Sürer, Sevda Pişginel, Muhammed Barış Pişginel ve Emre Pişginel yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.