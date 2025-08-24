Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da jandarma tarafından yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Kepez ve Alanya ilçesinde 4 şüphelinin evinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Kepez ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile arama yapıldı. Aramalarda 3 bin kullanımlık kannabinoid uyuşturucu madde, 316 gram metamfetamin, bin 768 gram kubar esrar, 21 adet sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi, 38 kök kenevir, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 53 adet tabanca fişeği, 3 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin lira para ele geçirildi.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Son Haberler
Bilecik’te şap aşısı seferberliğine başlandı
Bilecik’te şap aşısı seferberliğine başlandı
Fatsa’da kaza: 1 ölü!
Fatsa’da kaza: 1 ölü!
Alevlere teslim olan okul taşıtı kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan okul taşıtı kullanılamaz hale geldi
Bursa’da düğün hastanede son buldu
Bursa’da düğün hastanede son buldu
İdo Tatlıses, annesine yazılan şarkıyı seslendirdi
İdo Tatlıses, annesine yazılan şarkıyı seslendirdi