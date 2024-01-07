Antalya'da etkili olan yağmur ve fırtına reklam panolarını kopararak yola savruldu. Sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da etkili olan yağmur ve fırtına reklam panolarını kopararak yola savruldu. Sürücüler zor anlar yaşadı
Antalya'da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, bazı yerlerde reklam panolarını yerinden kopararak yola uçurdu. Yağan sağanak nedeniyle yol kenarlarında oluşan su birikintileri ise trafiği durma noktasına getirdi.

Meteoroloji'nin fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da gece geç saatlerde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtınayla birlikte şehir merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu. Bu sebeple trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Sağanak yağışla beraber etkili olan fırtına ise bazı bölgelerdeki reklam panoları yerinden kopararak yola uçtu.

PAZARCILAR ZOR ANLAR YAŞADI

Fırtına sebebiyle Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgaların rengi ise kahverengi ,turkuaz, ve maviye dönüştü. Konyaaltı ilçesinde kurulan kapalı pazardaki pazarcıların yaşadığı zor anlar ise kameralara yansıdı. Altınova Mahallesi'nde ise bir binanın çatısı uçtu, elektrik telleri yerinden koptu.

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