Antalya'da yangın dehşeti! Engelli genç yaşamını yitirdi

Kaynak: AA
Antalya'da yangın dehşeti! Engelli genç yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde apartmanın depo kısmında çıkan ve eve sıçrayan yangında zihinsel engelli genç hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde apartmanın depo kısmında çıkan ve eve sıçrayan yangında 17 yaşındaki zihinsel engelli genç, hayatını kaybetti.

Kozağacı Mahallesi'nde 2 katlı evin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, birinci kattaki eve sıçradı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Söndürme işleminin ardından evde inceleme yapan ekipler, evde yattığı öğrenilen zihinsel engelli Burak Uyan'ı bina dışına çıkardı.

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Uyan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Uyan'ın cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin teşhisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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