Antalya'da yedi arkadaş 34 yıl önceki öğretmenlerini önlük giyerek ziyaret etti. Öğretmenin bakışları gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da yedi arkadaş 34 yıl önceki öğretmenlerini önlük giyerek ziyaret etti. Öğretmenin bakışları gündem oldu

Antalya'da, eski öğrenciler yıllar sonra öğretmenlerini ziyaret ederek onları duygulandıran anlamlı bir sürpriz yaptı. Siyah önlük beyaz yakalıkla 34 yıl sonra karşısına çıktılar. Öğretmenin yüz ifadesi gündem oldu.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde duygusal anlar yaşandı. Yedi eski sınıf arkadaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak ve çocukluk yıllarını yad etmek için ilkokul öğretmenlerini ziyaret etti. Mavikent Mahallesi Çanakçı İlkokulu’nda 1982-87 yılları arasında öğrenim gören grup, öğretmenlerinin bu özel gününü daha özel kılmak amacıyla siyah önlükler ve beyaz yakalar diktirdi. 34 yıl önce giydikleri önlüklerle öğretmenlerinin karşısına çıkan eski öğrenciler, emekli öğretmenleri Fettah Kabadayı ve Ali Demir’e unutulmaz bir an yaşattı.

"BAZI DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Grup adına konuşan ve şu an edebiyat öğretmeni olan Muhsin Kavalcı, "Bazı değerlerimize sahip çıkmalıyız. Öğretmenlerimizin bizler üzerindeki emeği çok büyük. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"SİYAH ÖNLÜK GİYMELERİ VE BEYAZ YAKA TAKMALARI BENİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ"

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, emekli öğretmen Fettah Kabadayı, meslek hayatında ilk defa böyle anlamlı bir sürprizle karşılaştığını belirtti. 80 yaşındaki Ali Demir ise, "Öğrencilerimin ziyareti beni çok duygulandırdı. Siyah önlük giymeleri ve beyaz yaka takmaları beni geçmişe götürdü. Öğrencilerimden çok memnunum, çok mutlu oldum" diye konuştu.

ÖĞRETMENİN POZU GÜNDEM OLDU

Ancak sosyal medyada öğretmenin fotoğraflarda gülmediği ve bu durumdan çok da hoşnut olmadığı iddia edildi. Kimileri bazı insanların fotoğrafta gülmeyi sevmediğini söyleyerek bu pozun oldukça normal olduğunu savundu. Kimileri ise kendisine gösterilen vefadan dolayı bu pozun bir "mahcubiyet" pozu olduğunu savundu.

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BU FOTOĞRAFLARA SOSYAL MEDYADAN GELEN YORUMLAR İSE ŞU ŞEKİLDE

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