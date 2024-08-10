Antalya’da yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kaza ucuz atlatıldı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde gerçekleşti. Arslan T. yönetimindeki 42 KK 279 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, yol kenarındaki 75 metre uzunluğundaki bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Bariyerler, otobüsün uçuruma düşmesini önleyerek, kazanın daha ciddi sonuçlar doğurmasını engelledi. Olayda yaralanan olmazken, otobüsün ön camı kırıldı ve sağ kaportasında hasar meydana geldi.

Yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti

Otobüs, Alanya’dan aldığı 41 yolcu ile Konya’ya seyahat ediyordu. Kaza sonrası firma, başka bir otobüs göndererek yolcuların yolculuklarına devam etmesini sağladı. Otobüs şoförü Arslan T. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.