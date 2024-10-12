Antalya’da zincirleme kaza. 1 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Yeni Mahalle Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur yönünden Gazipaşa istikametine seyreden S.S. idaresindeki 07 UP 210 plakalı ticari taksi, yol içinde park halinde olan R.Y.'nin kullandığı 07 AJU 914 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasına savrulan ticari taksiye arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 AZF 789 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ticari taksi şoförü S.S. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edilen S.S., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.