Antalya’da zincirleme trafik kazası. 3 ölü

Serik ilçesi D 400 karayolu, Belkıs Kavşağı'nda saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Serik yönüne seyir halinde olan Mehmet Deniz yönetimindeki Tofaş Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak karşı yöne geçip Manavgat yönüne seyir halinde olan Adem Yağız idaresindeki cipe çarptı.

Yağız’ın kullandığı araca ise arkadan gelen F.K. idaresindeki kamyonet çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonucunda 07 YEH 18 plakalı araç sürücüsü Mehmet Deniz (25) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Tunç ile 32 AAU 140 plakalı aracın sürücüsü Adem Yağız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kazanın ardından savcılık incelemesinden sonra yaşamını yitiren Mehmet Deniz, Osman Tunç ve Adem Yağız’ın cansız bedenleri Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.