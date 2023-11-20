Antalya'daki Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi. Nefes kesen fotoğraflar geldi

Antalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Antalya'daki Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi. Nefes kesen fotoğraflar geldi

Antalya'da yapılan Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonada tek erkeklerde İtalya’dan Davide Nacci birinci, İtalya’dan Francesco Sebastio ikinci, İspanya’dan Miquel Mane üçüncü oldu.

Çiftlerde Bulgaristan’dan Borislava İvanova ve Hristo Manolov altın, İtalya’dan Matteo Falerave Lucrezia Rexhepi gümüş, Romanya’dan Darius Branda ve Daria Mihaiu bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükler Trio kategorisinde Fransa birinci, Romanya ikinci, İtalya üçüncü oldu.

Büyükler Grup kategorisinde İtalya Avrupa Şampiyonu olurken, Finlandiya ikinci, Macaristan ise üçüncü sırada yer aldı.

Aerobik dans kategorisinde ise Macaristan birinci, Romanya ikinci, İtalya üçüncü oldu.

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