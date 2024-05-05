Saadet Partisi'nin kongre tarihi belli oldu

Muhalefet Partileri, 14 -28 Mayıs tarihlerinin ardından alınan seçim yenilgisi ile genel başkan düzeyinde değişim yaşamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu ile başlayan değişim daha sonra Akşener ile devam etmişti.

Altılı Masa liderlerinde değişim sırası Saadet Partisi’nde olacağı partinin genel başkanı olan Karamollaoğlu tarafından açıklandı. Karamollaoğlu genel başkanlık görevini sağlık sebebi ile bırakacağını ve 2028 seçimlerinde iyi bir sonuç alınabilmesi için olağan takvimden daha erken bir sürede olağanüstü kongre kararı alacaklarını ve kendisinin aday olmayacağını açıklamıştı.

KONGRE 30 HAZİRAN’DA

Halk TV’den Tuğba Nur Çelik’in haberine göre Saadet Partili kaynaklar yeni genel başkanın seçileceği tarihin 30 Haziran olacağını açıkladı. Bu kongre partinin bugüne kadarki 3. olağanüstü kongresi olacak.

SON KONGREDE KİM ADAYDI?

Saadet Partisinin son yapılan 8. Olağan kongresinde Temel Karamollaoğlu tek başına aday olmuştu. Yapılan kongrede 1200 delegenin 1050’si oy kullanmış ve 1050 oy alan Karamollaoğlu yeniden genel başkan olmuştu.

SAĞLIK SORUNU

Karamollaoğlu TV5 kanalında yaptığı açıklamada genel başkanlık görevini bırakmasının nedeninin sağlık sorunları olduğunu dile getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor