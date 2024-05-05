‘Tarihin doğru tarafında yer alıyorsunuz’ ABD'li Senatör Filistin’i destekleyen öğrencilere sahip çıktı

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde yapılan Filistin’e destek gösterilerinin ülkede bulunan diğer üniversitelere yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sanders, 1962 yılında Chicago Üniversitesi’nde ırkçı politikaların bitmesi amacıyla oturma eylemlerine katıldığını ve gözaltına alındığını kaydetti ve "Gazze’deki savaşı protesto eden öğrencileri görmekten gurur duyuyorum. Barışçıl ve kararlı kalın. Siz tarihin doğru tarafında yer alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Columbia Üniversitesi’nde Filistin halkını destekleyen öğrenciler, 16 Nisan günü okulun, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Filistin işgalini destekleyen şirketlerle olan finansal yatırımlarının protesto etmek için kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, oturma eyleminin 2. gününde, New York polisinden eylemcilerin dağıtılması için yardım istemiş ve kampüse giren polis, toplamda 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesinde yaşananlar, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra, ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını ortaya çıkarmış ve öğrencilerin gözaltına alınmalarına tepki olarak öğrenci protestoları diğer üniversitelere de sıçramıştı.