‘Tarihin doğru tarafında yer alıyorsunuz’ ABD'li Senatör Filistin’i destekleyen öğrencilere sahip çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
‘Tarihin doğru tarafında yer alıyorsunuz’ ABD'li Senatör Filistin’i destekleyen öğrencilere sahip çıktı
Amerika Birleşik Devletleri Bağımsız Senatörü Bernie Sanders, ABD’deki üniversitelerde Filistin’e destek eylemleri gerçekleştiren üniversite öğrencilerin yanında olduğunu ifade etti.

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde yapılan Filistin’e destek gösterilerinin ülkede bulunan diğer üniversitelere yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sanders, 1962 yılında Chicago Üniversitesi’nde ırkçı politikaların bitmesi amacıyla oturma eylemlerine katıldığını ve gözaltına alındığını kaydetti ve "Gazze’deki savaşı protesto eden öğrencileri görmekten gurur duyuyorum. Barışçıl ve kararlı kalın. Siz tarihin doğru tarafında yer alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

bernie-sanders.webp

NE OLMUŞTU?

Columbia Üniversitesi’nde Filistin halkını destekleyen öğrenciler, 16 Nisan günü okulun, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Filistin işgalini destekleyen şirketlerle olan finansal yatırımlarının protesto etmek için kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

aa-20240502-34440230-34440187-may-day-rally-turned-into-propalestinian-demonstration-in-new-york.jpgRektörlük, oturma eyleminin 2. gününde, New York polisinden eylemcilerin dağıtılması için yardım istemiş ve kampüse giren polis, toplamda 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesinde yaşananlar, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra, ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını ortaya çıkarmış ve öğrencilerin gözaltına alınmalarına tepki olarak öğrenci protestoları diğer üniversitelere de sıçramıştı.

ap-19163655482316.jpg

İlgili Haberler
Filistin’e destek gösterileri Küba’ya yayıldı
Filistin’e destek gösterileri Küba’ya yayıldı
Columbia Üniversitesi'ne ‘Filistin yanlısı öğrencilere yönelik ayrımcılık’ soruşturması
ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayılıyor
ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayılıyor
Filistin yanlısı göstericilere yemek verilmeyince dışardan destek geldi
Filistin yanlısı göstericilere yemek verilmeyince dışardan destek geldi
ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı
ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde bin kişi gözaltına alındı
Kadın profesöre ters kelepçe
ABD'de akademisyenler ve öğrencilere toplu gözaltı
Yahudi senatörden Netanyahu’ya antisemitik çıkışı
Amerikalı üniversite öğrencileri Filistin’e destek gösterisi düzenledi
Amerikalı üniversite öğrencileri Filistin’e destek gösterisi düzenledi
ABD üniversiteleri karıştı. Öğrenciler polisle çatışıyor
New York'ta öğrencilerin İsrail protestosuna polis müdahale etti
New York'ta öğrencilerin İsrail protestosuna polis müdahale etti
ABD'nin Columbia Üniversitesinde süren Gazze protestoları diğer okullara da yayılıyor
ABD'nin Columbia Üniversitesinde süren Gazze protestoları diğer okullara da yayılıyor
ABD'li Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı
ABD'li Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı
ABD'li senatörlerden Biden'a "İsrail'e silah göndermeyi durdur" çağrısı
ABD'li senatörlerden Biden'a "İsrail'e silah göndermeyi durdur" çağrısı
Son Haberler
Messi çıldırdı Spor
Messi çıldırdı
10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Gündem
10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız bunu deneyin. Şeytanın aklına gelmez Gündem
Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız bunu deneyin. Şeytanın aklına gelmez
Hayvanları koruma derneğinde horozları dövüştürdüler. İşte bir Türkiye klasiği Yaşam
Hayvanları koruma derneğinde horozları dövüştürdüler. İşte bir Türkiye klasiği
Acun Ilıcalı'nın giydiği mont olay oldu. Fiyatını görenler gözlerine inanamadı Spor
Acun Ilıcalı'nın giydiği mont olay oldu. Fiyatını görenler gözlerine inanamadı
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak Galatasaray açıklaması Spor
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak Galatasaray açıklaması
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye sert sözler: Aklımızla alay etme Gündem
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye sert sözler: Aklımızla alay etme