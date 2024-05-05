TFF'de Galatasaray yasakları

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Galatasaray maçlarına gitmesi nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim olan Mehmet Büyükekşi harekete geçti.

Galatasaray'ın Divan Kurulu üyesi Yusuf Günay'la bir görüşme gerçekleştiren Büyükekşi'nin Günay'dan bazı taleplerde bulunduğu ortaya çıktı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, 25 Mayıs'ta yapılacak Galatasaray Kulübü Başkanlık seçimlerinde Yusuf Günay'a oy kullanmaması yönünde tavsiyede bulunduğu ifade edildi.

Günay, bu tavsiyeyi dikkate alarak seçim günü Galatasaray Lisesi'ne gitmeme kararı verdi.

SERVET YARDIMCI'YA TEPKİLER

Önceki dönem TFF Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı'nın, Ali Koç lehine oy kullanması büyük eleştirilere neden olmuştu.

Büyükekşi'nin, bu örneği göz önünde bulundurarak böyle bir karar verdiği ortaya çıktı.