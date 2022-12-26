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Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı

Antalya'da cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 14:46
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Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı

Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı
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AA'da yer alan habere göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Dinler Bahçesi'nde, cami ve sinagogun ortasında yer alan küçük kilisede gerçekleştirilen ayine kentte yerleşik yaşayan ve tatil için gelen Hristiyanlar katıldı.

Ayini, Antalya Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti.

Papaz Paskert'in, katılımcıların Noeli'ni kutladığı ayinde daha sonra ilahiler okundu, barış ve dostluk mesajları verildi.

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