Antalya’daki gizemli bulutların sırrı çözüldü. Görenler dönüp bir daha baktı

Antalya semalarında mercek bulutu oluştu. Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

KAYNAK: AA
Antalya’daki gizemli bulutların sırrı çözüldü. Görenler dönüp bir daha baktı

Konyaaltı ilçesinden de görülebilen ve bir süre bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor. Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

İngiltere'de atmosfer bilimi üzerine araştırmalar yapan, Manchester Üniversitesi ile Ulusal Atmosfer Bilimleri Merkezi'nde görevli Türk bilim insanı Dr. Doğuşhan Kılıç, Antalya'daki hava olayını değerlendirdi.

Kılıç, bulutun "mercek" (altocumulus lenticularis) adı verilen tür olduğunu söyledi. Mercek bulutunun havanın dalgalanmasıyla meydana geldiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Yatay hareket eden hava dalgasının topoğrafyadaki (dağ zirveleri) yer şekillerine bağlı olarak adeta dalga yapmasıyla yukarı seviyelerde suyun yoğunlaşmasıyla oluşur. Katman katman üst üste konmuş merceklere benzediği için 'mercek bulutları' ismi verilir. Çoğunlukla atmosferin en alt tabakası olan troposferde görülürler. Uzaktan bakıldığında fincana da benzetilebilir. Kutuplardan tropiklere dünyanın her yerinde görülebilir."

Kılıç, hava taşımacılığında "türbülans", "alçalıcı hava akımı" anlamlarına geldiği için pilotların güvenli uçuş için bu bulutların oluştuğu yükseklik ve konumlardan sakındıklarını sözlerine ekledi.

antalyadaki-gizemli-bulutlarin-sirri-cozuldu-gorenler-donup-bir-daha-bakti-yenicag-1.jpg

antalyadaki-gizemli-bulutlarin-sirri-cozuldu-gorenler-donup-bir-daha-bakti-yenicag-3.jpg

antalyadaki-gizemli-bulutlarin-sirri-cozuldu-gorenler-donup-bir-daha-bakti-yenicag-2.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Spor
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Otomobile zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı Gündem
Otomobile zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu Spor
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Ajanın çantasında neler var? Ayakkabı detayı hayrete düşürdü Gündem
Ajanın çantasında neler var? Ayakkabı detayı hayrete düşürdü
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu Spor
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu
Polis taklidiyle Suudi Arabistanlı kadını dolandırdılar Gündem
Polis taklidiyle Suudi Arabistanlı kadını dolandırdılar
Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir?