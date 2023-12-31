Antalya’daki kazada vatandaşların kurtarma çabası yeterli olmadı

Kaynak: İHA
Antalya’daki kazada vatandaşların kurtarma çabası yeterli olmadı
Antalya’da otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada henüz 17 yaşında olan sürücü hayatını kaybederken, araç içerisinde sıkışan kardeşi çıkarmak için canla başla mücadele etti ancak yeterli olmadı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi, Altınkale Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Burdur istikametine seyir halindeyken, Bilal Esat B.'nin kontrolündeki 34 TV 2113 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden kontrolden çıktı.

Ağaca çarparak duran aracı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine ulaşmadan önce araç içerisinde sıkışan sürücü ve kardeşini kurtarmak için canla başla mücadele etti ancak çabaları sonuçsuz kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü ve kardeşini çıkarırken, sağlık ekiplerini olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonucu sürücü Esat B.’nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. B.’nin cenazesi, olay yeri incele ekiplerinin incelemesi sonrası , Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kardeşi Ö.F.B. ise olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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