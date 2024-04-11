Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA / İHA
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Flaş… Flaş… Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Göynük bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, 0,3 hektarlık alan zarar gördü.

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Öte yandan bölgede doğa yürüyüşü yapan 4 turistin yardım istemesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ve UMKE ekipleri ile bölgeye giden AFAD ekipleri, kısa sürede 4 turiste ulaştı. Yürüyüş yaparken yollarını kaybettikleri ve yangın bölgesindeki dumandan panik yaptıkları öğrenilen 4 turist, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra araçla aşağıya indirilerek yakınlarına teslim edildi.

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