Artvin'de orman yangını kontrol altına alındı, 1 kişi gözaltında

Yangın, öğle saatlerinde Tepeyurt köyü Yukarı Şahinler İsina mevkisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden bölgeye Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir de gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 4 hektarlık alanı etkileyen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmaları sürdürüyor.