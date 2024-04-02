Artvin'de orman yangını kontrol altına alındı, 1 kişi gözaltında

Kaynak: DHA
Artvin'de orman yangını kontrol altına alındı, 1 kişi gözaltında
Artvin'in Arhavi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Tepeyurt köyü Yukarı Şahinler İsina mevkisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden bölgeye Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir de gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 4 hektarlık alanı etkileyen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmaları sürdürüyor.

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