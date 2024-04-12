Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA
Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasına ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

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MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Konyaaltı’nda 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası ile ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, gelişmelerden kamuoyunun haberdar edileceğini söyledi.

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