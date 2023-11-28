Antalya'dan Avrupa'ya 20 milyon dolarlık Noel çiçeği

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, "30'a yakın Avrupa ülkesi ve Rusya'ya ihracata başladık. Bu yılbaşı dönemi için 75 milyon dal karanfil ve yaklaşık 8-10 milyon dolarlık bir ihracat beklentimiz var. Orman ürünlerinden hazırlanan kapı veya masa süsü olarak kullanılan çelenklerimiz var ve yaklaşık 4 milyon adet çelenkle, 8-10 milyon dolarlık gelir bekleniyor" dedi.

Hristiyanların Hz. İsa'nın doğumu olarak kutladığı, 24 Aralık'ta başlayan, 'Christmas' veya 'Noel' olarak bilinen bayram ile yılbaşı kutlamaları için bu yıl yine Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da Türk çiçekleri kullanılıyor. Antalya'da üretimi yapılan başta karanfil olmak üzere gerbera, ranunculus ve demet çiçek süslemelerinde kullanılan yeşilliklerden oluşan 75 milyon dal çiçeğin ihracatına başlandı.

10 AYDA 121 MİLYON DOLAR

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, 2023 Ekim sonu itibarıyla yaklaşık 121 milyon dolarlık ihracata ulaştıklarını belirterek, Isparta'daki yaz dönemi yayla üretim sezonunun sona ermesiyle Antalya sahildeki üretim sezonun da başladığını açıkladı. Noel'in Hristiyanlar için çok önemli olduğu ve her yıl Antalya'dan milyonlarca dal çiçeğin Avrupa ülkelerine gönderildiğini söyleyen Yılmaz, bu yılın Noel ve yılbaşı dönemi kutlamalarında kullanılacak çiçeklerin ihracatının başladığını aktardı.

Noel ve yılbaşının, süs bitkileri ve kesme çiçek sektörünün en yoğun dönemi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "30'a yakın Arupa ülkesi ve Rusya'ya ihracata başladık. Bu yılbaşı dönemi için 75 milyon dal karanfil ve yaklaşık 8-10 milyon dolarlık bir ihracat beklentimiz var. Karanfil haricinde özellikle Noel döneminde orman ürünlerinden hazırlanan kapı veya masa süsü olarak kullanılan çelenklerimiz var ve yaklaşık 4 milyon adet çelenk, 8-10 milyon dolarlık bir gelir bekleniyor" diye konuştu.

KIRMIZI TERCİHİ

Yılbaşında ağırlıkla karanfil tercih edilirken, renk olarak da en çok kırmızının talep gördüğünü anlatan Yılmaz, "Karanfilde de kırmızı renk özellikle yılbaşı döneminde çok talep görüyor. Ayrıca beyaz, mor, mor-beyaz çift renkler ve bordo en çok talep gören renklerimiz. Bu çiçekler süslemelerde kullanılıyor. Hristiyan alemi için en önemli gün diyebiliriz ve hem süslemeler hem de birbirlerine hediye olarak kullanılıyorlar. Türkiye kesme çiçek sektörü için de Noel en önemli dönemlerden biri" dedi.