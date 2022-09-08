Alanya'daki orman yangını kontrol altında

Alanya'nın Beldibi Mahallesi'nde, saat 07.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.
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Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
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Yangın bölgesine, hemen müdahale ekipleri yönlendirildi. İlçe merkezine 70 kilometre uzaklıktaki yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
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6 uçak, 1'i yönetim olmak üzere 4 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ile çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın bölgesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.
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Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Ormanın kahramanları Alanya'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor" açıklaması yapıldı.
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Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise yangına tüm hızla müdahale edildiğini belirtirken, kontrol altına alınmasının rüzgara da bağlı olduğunu söyledi.
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Bölgede rüzgarın etkisini azaltmaya başladığı kaydedilirken, yangının ne kadarlık alanda etkili olduğunun tespiti ve çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.