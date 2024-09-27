Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü kamyona arkadan çarptı! İngiliz turistler yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü kamyona arkadan çarptı! İngiliz turistler yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, akaryakıt istasyonundan çıkan bir kamyonete çarpan tur minibüsünde bulunan 6 İngiliz turist yaralandı.

Kaza, Alanya istikametine seyir halinde olan Osman S. yönetimindeki 07 BUC 312 plakalı turminibüsünün, akaryakıt istasyonundan çıkan Kenan Y.'nin kullandığı 07 YRH 40 plakalı kamyona arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralanan İngiliz turistler Michael Patrick Lloyd, Sharon Joanne O'Meara, Tommy Patrick O'Meara, Joan Winifred O'Meara, Daisy Elenor Toni Lloyd ve Marianne Rose Kilker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü kamyona arkadan çarptı! İngiliz turistler yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü kamyona arkadan çarptı! İngiliz turistler yaralandı

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