﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, bölge olarak Antalya, Burdur ve Isparta'da sabit ve gezici mobil ekiplerle kan aldıklarını anlattı. Antalya'da Kapalıyol ve AVM önünde, Isparta Merkez ve Alanya Hacet Meydanı olmak üzere 4 sabit yerde kan alma birimleri olduğunu söyleyen Ertop, ayrıca gezici mobil ekipleriyle de kan bağışı alındığını aktardı. Pandemi nedeniyle kan bağışının düştüğünü hatırlatan Tufan Ertop, Covid öncesi 2019 yılında toplam 134 bin 932 ünite kan bağışı yapıldığını, Covid öncesindeki rakamların henüz yakalanamadığını kaydetti. 2022 yılında 3 Kasım itibarıyla 111 bin 591 ünite kan bağışı yapıldığını belirten Tufan Ertop, 4 bin 673 kişinin kök hücre bağışçısı olduğunu açıkladı. Bölgede her gün hastanelerden gelen veriler doğrultusunda kan üniteleri gönderildiğini belirten Ertop, 1 ünite kan bağışıyla 3 kişiye hayat verilebildiğini söyledi.

Ertop, “Aldığımız kanları sahadan toplayıp bölge kan merkezine getirip ayrıştırıyoruz. 1 kan veren bağışçı 3 kişiye hayat verebiliyor. Bir o kadarını da bölgemizdeki özel, kamu ve üniversite hastanelerine dağıtıp transferini gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

KİMLER NE KADAR KAN VEREBİLİR?

18- 65 yaş arası sağlıklı bireylerin kan bağışı yapabileceğini belirten Tufan Ertop, “Kadınlar senede 3 defa 4 ayda 1, erkekler ise senede 4 defa 3 ayda 1 kan bağışı yapabilir. Bütün hastaların kan ihtiyacı tamamen hastanelere gidiyor" dedi.

Bölgedeki kan tüketimi hakkında bilgilendirme yapan Tufan Ertop, “Antalya ilinde organ nakil merkezlerinin yanı sıra kök hücre nakil merkezlerimiz mevcut. Dolasıyla şehir dışından ya da yurt dışından da fazla sayıda hasta popülasyonunun bu şehirde bulunduğunu biliyoruz. Bunların kan tüketimi de belirli sayının üzerinde oluyor. Antalya, organ nakli ve kök hücre nakli konusunda Türkiye'de başı çeken şehirler arasında. Bu hasta grupları dolayısıyla kan ihtiyacı bir miktar daha fazla" şeklinde konuştu.

NE KADAR KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPILDI?

Kök hücre bağışları hakkında bilgilendirmede bulunan Ertop, “2022 yılı 3 Kasım itibarıyla 4 bin 673 ünite kök hücre bağışı toplanmış durumda. 18 yaşından itibaren sağlıklı her birey, kök hücre bağışçısı olabiliyor. Bunlar günün birinde biriyle eşleşecek olursa bizim sonraki süreçlerimiz başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bilgileri veriliyor. Yeni testler ve yeni işlemler, süreçler yer alıyor. Sonrasında kök hücre toplama gerçekleştirilip ilgili hastaya nakli gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu. Kök hücre bağışı sürecini anlatan Ertop, şunları söyledi:

“Kök hücre gönüllüsü olabilmek için öncelikli belirli sayıda sadece tüpe kan alınıyor. Sizin bazı sağlık bilgilerinizle ilgili sorgulamalarınız yapılıyor. Daha sonra siz gönüllü kök hücre bağışçısı olup veri tabanında yer alıyorsunuz. Hastalarımızın belirli periyotlarda bu veri tabanındaki bağışçılarla eşleşip eşleşilmediğine bakılıyor. Bunu yürüten Sağlık Bakanlığımız. Hastalarımızın sayısı günden güne değişiyor. Her hastalık olmamakla beraber, bazı hastalıklarda kanser olmak üzere bazılarında kök hücre nakline karar veriliyor. Bu hastanın DNA tiplemesiyle veri tabanındaki total bağışçı doku tiplemesi karşılaştırılıyor. Eğer eşleşen var ise kök hücre toplama dediğimiz aslında basit bir işlem gerçekleşiyor. Bir cihaz vasıtasıyla kanın şekilli elemanlarının ayrıştırılıp geri kalanının kişinin kendisine verildiği bir sistem. Normal bir kan bağışından hiçbir farkı yok. Daha uzun süren bir kan bağışı gibi düşünebiliriz. Zor bir işlem değil."