Batman’da 'torbacı' operasyonu. 23 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman’da 'torbacı' operasyonu. 23 gözaltı
Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen dron destekli eş zamanlı operasyon sonucu 23 şüpheli yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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Çalışmalar çerçevesinde 24 adrese eş zamanlı dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 23 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Operasyonlar esnasında gerçekleştirilen aramalarda, 263 gram sentetik kannabinoid, 750 gram skunk, 2 kilo esrar, 201 adet ecstacy, 10,69 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 7 adet lyrıca, 1 adet hassas terazi ile 4 bin 820 TL nakit para yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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