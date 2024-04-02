Antalyaspor: 1 Ankaragücü: 1

Bitexen Antalyaspor ile MKE Ankaragücü; Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Sergen Yalçın yönetimindeki ev sahibi Antalyaspor'un golünü 40. dakikada Erdoğan Yeşilyurt attı.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı konuk ekip Ankaragücü'nün beraberlik sayısı ise 64. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

Antalyaspor puanını 42'ye yükseltirken, Ankaragücü 34 puana ulaştı.

Antalyaspor bir sonraki maçta deplasmanda Çaykur Rizespor ile kaşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Gaziantep FK ile konuk edecek.