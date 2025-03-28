Antalyaspor, Alanyaspor'u iki golle geçti

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Antalyaspor, Alanyaspor'u iki golle geçti

Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 29. haftası Antalya derbisine sahne oldu.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ile Joao Pereira'nın çalıştırdığı Alanyaspor, karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi kırmızı-beyazlılar oldu.

Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

ALANYASPOR, ÖNE GEÇTİ

Alanyaspor, 22. dakikada Sergio Cordova ile öne geçti.

ANTALYASPOR, EŞİTLİĞİ YAKALADI

Antalyaspor, bu gole 43. dakikada Braian Samudio ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

GAICH, ÜÇ PUANI KAZANDIRDI

Antalyaspor, Adolfo Gaich'in 81. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

ALANYASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor, ligde bir hafta aradan sonra kazandı.

Alanyaspor, yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı ilk maçta bir puan alamadı. Alanyaspor ayrıca ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, 36 puana yükseldi. Alanyaspor, 31 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, gelecek hafta evinde evinde Bodrum FK ile puan mücadelesi verecek.

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