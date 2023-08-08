Antalyaspor Assombalonga'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor bir dönem Adana Demirspor forması giyen Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Fraport TAV Antalyasporumuz, Demokratik Kongolu deneyimli futbolcu Britt Assombalonga ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz"
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Adana Demirspor ikinci yarısını Watford'da geçiren Kongolu futbolcu toplamda çıktığı 25 maçta 8 gol 1 asist kaydetti.