Antalyaspor evinde Kayserispor’u 2-0 mağlup etti

Kaynak: İHA
Antalyaspor evinde Kayserispor’u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, evinde Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor ve Bellona Kayserispor, Corendon Airlines Stadyumu'nda karşılaştı.

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Ev sahibi takım iki yarıda da bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Antalyaspor'un gollerini 45+1. dakikada van de Streek ve 75. dakikada Soner Dikmen attı.

Son 5 maçta 3. galibiyetini elde eden Onvo Antalyaspor puanını 21 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Ligde bu sezon 6. yenilgisini yaşayan Bellona Kayserispor 15 puanda kaldı ve 16. sırada kendine yer buldu.

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Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt (Abdurrahim Dursun dk. 84), Veysel, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Kaluzinski, Soner Dikmen (Erdal Rakip dk. 84), Van de Streek (Safouri dk. 76), Larsson (Townsend dk. 84), Gaich (Samuio dk. 64)

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Yedekler: Amar, Bünyamin Balcı, Abdullah Yiğiter, Doğukan Özkan, Harun Toprak

Teknik Direktör: Alex de Souza

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali (Ramazan Civelek dk. 71), Karimi, Baran Ali (Duckens Nazon dk. 64), Bourabia (Talha Sarıarslan dk. 87), Boa Morte, Bahoken (Ackah dk. 71)

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Yedekler: Kolovetsios, Uzodimma, Batuhan Özgan, Mehmet Şamil Öztürk, Hasan Kaan Yalçı, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Van de Streek (dk. 45+1), Soner Dikmen (dk. 74) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor), Baran Ali, Bourabia, Gökhan (Kayserispor)

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