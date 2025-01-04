Antalyaspor, Eyüpspor’a farklı yenildi

Kaynak: ANKA
Antalyaspor, Eyüpspor’a farklı yenildi

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, evinde Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda Eyüpspor’u konuk etti.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, evinde Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda Eyüpspor’u konuk etti. Eyüpspor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Hakem Muhammet Ali Metoğlu’nun yönettiği müsabakada, Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 35'inci dakikalarda Mame Thiam, 41'inci dakikada Ahmed Kutucu ve 62. dakikada Prince Obeng Ampem kaydetti. Antalyaspor'un golünü ise 48'inci dakikada Ramzi Safouri attı.

Bu sonuçla Eyüpspor 28 puana yükselirken, Antalyaspor, 20 puanda kaldı.

Son Haberler
Galatasaray - Göztepe maçı başladı! Okan Buruk’tan sürpriz hamle
Galatasaray - Göztepe maçı başladı! Okan Buruk’tan sürpriz hamle
Dilan Polat üç koruma eşliğinde kahve molası verdi
Dilan Polat üç koruma eşliğinde kahve molası verdi
Antalyaspor, Eyüpspor’a farklı yenildi
Antalyaspor, Eyüpspor’a farklı yenildi
Ferdi Tayfur'un oğlu cenazede baygınlık geçirdi! Babasına böbreğini vermişti...
Ferdi Tayfur'un oğlu cenazede baygınlık geçirdi! Babasına böbreğini vermişti...
Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur'un tabutuna omuz verdi. Duygusal anlar!
Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur'un tabutuna omuz verdi. Duygusal anlar!