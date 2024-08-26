Antalyaspor Hatayspor maçının devre arasında skandal

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor'un karşı karşıya geldiği maçta yaşananlar gündeme damgasını vurdu.

Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta, 2-0 geriye düşmesine rağmen Antalyaspor 3-2'lik skorla galip geldi.

Bu sonuçla, Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti ve maç fazlasıyla 7. sıraya yerleşti.

Henüz galibiyetle tanışamayan Hatayspor ise 1 puanla 17. sırada kaldı.

Maçın devre arasında yaşanan olaylar ise geceye damgasını vurdu.

Antalyaspor - Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından darp edildi. Spiker Cihan Erduran, devre arasında yaşanan olayı şu şekilde anlattı: "Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada hakem Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.