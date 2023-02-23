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Adriano Antalyaspor'u FIFA'ya şikayet edecek

Antalyaspor ile Luiz Adriano’nun yolları ayrılırken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 18:52
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Antalyaspor'a FIFA şoku! Adriano dava edecek

Adriano Antalyaspor'u FIFA'ya şikayet edecek
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Akdeniz Manşet'in haberine göre kulüpte uzun süredir yaşanan ekonomik krizden dolayı en az 3 maaş alacağı olan Brezilyalı futbolcunun, Antalyaspor ile ortak noktada buluşamadığı ve sözleşmesini tek taraflı fesih ettiği öğrenildi. Alt yapısından yetiştiği Internacional ile anlaşma sağlayan 35 yaşındaki futbolcunun birkaç güne kadar yeni takımına imza atması bekleniyor.

Yabancı oyuncuların maaşının bir gün bile geçmesiyle FIFA’ya başvurma hakkı bulunurken, Antalyaspor’da 4-5 aydır maaşların ödenmediği iddia edildi. Luiz Adriano’nun da bu hakkını kullanarak sözleşmesini tek taraflı fesih ettiği ve durumu FIFA’ya bildirdiği öne sürüldü. Brezilya basınında çıkan haberlerde de Adriano’nun Antalyaspor’dan alacağı bulunduğu ve bu sayede daha kolay yollarını ayırabildiği ifade edildi.

Luiz Adriano, FIFA tarafından haklı bulunması halinde Antalyaspor ciddi bir ödeme sorunuyla karşı karşıya kalacak. Yılda 1 milyon Euro kazanan Luiz Adriano, sezonun ikinci yarısında Antalyaspor forması giymese de oynamadığı dönem için 500 bin Euro ve sözleşmesinde bulunan tüm bonusları almaya hak kazanacak.

Antalyaspor ile sezon sonu bitecek sözleşmesi için fesih görüşmeleri yapan Luiz Adriano’nun isteklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı fesih ettiği ve durumu FIFA’ya taşıyacağı iddia edildi.

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