Antalyaspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalyaspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Antalyspor'da Ukraynalı orta saha Oleksandr Petrusenko ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'i bu sezon 44 puanla 15. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi Antalyaspor'da bir futbolcuyla yollar ayrıldı.

Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı kulüp Ukraynalı orta saha Oleksandr Petrusenko’nun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshetti.

Geçen yaz transfer döneminde takıma katılan Petrusenko, Hırvatistan’ın NK Istra takımından 500 bin euro karşılığında transfer edilmişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan 27 yaşındaki ön libero mevkisinde oynayan futbolcu, gol veya asist katkısı veremedi.

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