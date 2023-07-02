Antalyaspor'da yaprak dökümü

Sezonun bitmesiyle beraber Antalyaspor'dan ayrılanlar açıklandı. Rus futbolcu Kurdiashov, teknik sorumlu Alfons Groenendijk ve atletik performans antrenörü Marcelo Martins ile Akdeniz ekibinin yollar ayrıldı.

Antalyaspor'da yaprak dökümü

Editör: Ufuk Cingöz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Fedor Kudriashov'un sözleşmesi sona ermesiyle beraber Rus oyuncu ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2022-2023 sezonunun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fedor Kudriashov ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kudriashov'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, sözleşmeleri sona eren teknik sorumlu Alfons Groenendijk ile atletik performans antrenörü Marcelo Martins'e de hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.

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